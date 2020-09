Alegeri – la ce bun?

Alegerile locale din 27 septembrie 2020 au adus cateva surprize asupra carora merita reflectat. Desigur ca participarea la vot modesta, pasivitatea tinerilor sau comparativ redusa participare urbana fac sa avem de fapt un test insuficient. In definitiv, nu se fac alegeri in condițiile unei infectari in creștere și sub “stare de alerta” – intr-o țara fara siguranța sanitara din alte țari – decat daca vrei sa-ți bați joc de cetațeni și de democrație. Dar o seama de fapte sunt semnificative. Am in vedere, bunaoara, inlocuirea primarului general de București și a unor primari de sectoare, care, fiecare,…