Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban, cel mai vocal lider naționalist european, a spus vineri ca viitorul Ungariei va fi decis pentru decenii la alegerile de duminica, el promițand ca iși va proteja țara de ”rugina” migranților musulmani. Dupa o campanie electorala in care s-a prezentat drept salvatorul culturii creștine ungare…

- Premierul ungar Viktor Orban, liderul formatiunii de guvernamant Fidesz si cea mai importanta figura politica a tarii, are sanse foarte mari sa obtina un nou mandat in urma alegerilor parlamentare de duminica, bazandu-se pe cea mai dura retorica anti-imigratie din Europa. Potrivit unui…

- Cu un discurs naționalist și antiimigrație, actualul premier al Ungariei, Viktor Orban, este pe cale sa obțina fara probleme al treilea mandat consecutiv in fruntea guvernului de la Budapesta.

- Orban a avertizat ca Budapesta ar putea deveni ”de nerecunoscut” daca Fidesz nu va reusi sa obtina suficiente voturi pentru a forma viitorul guvern. Premierul ungar a adaugat ca Budapesta este un oras sigur, insa a atras atentia ca imigrantii ar putea schimba acest lucru.”Cei care vor vota…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, miercuri, ca Budapesta este unul dintre cele mai sigure orase din lume in momentul de fata, aspect ce s-ar putea schimba daca cetatenii ungari vor face ”o alegere gresita” la alegerile parlamentare de duminica, relateaza agentia MTI. Orban…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…