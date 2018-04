Alegeri în Ungaria: Prezenţă la vot de aproape 70 la sută. Orban pierde super-majoritatea? Votarea s-a incheiat oficial la ora locala 19.00, insa programul unor sectii a fost prelungit pentru ca toti cei aflati la cozi sa-si poata alege reprezentantii in Legislativ si implicit prim-ministrul. Pana la ora 17.00 votasera 63,21- - un scor istoric - fata de 54,4- la ultimele alegeri legislative. In toata Ungaria, siruri impresionante de persoane s-au format la sectiile de votare. La ora 13.00, rata de participare atingea un nivel istoric de 53,64-, fata (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

