ALEGERI ÎN UNGARIA Partidelor de opoziţie nu li s-au oferit şanse egale, apreciază OSCE Alegerile din Ungaria nu au oferit partidelor de opozitie sanse egale, din cauza mai multor probleme care au afectat votul care a respectat totusi in general drepturile fundamentale, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), informeaza Reuters. "Cheltuielile excesive ale guvernului pe reclame care au amplificat mesajul de campanie al coalitiei de guvernare au subminat capacitatea opozantilor de a concura de pe baze egale", a declarat intr-o conferinta de presa Douglas Wake, expert OSCE care a monitorizat alegerile din Ungaria. "Retorica xenofoba si cu scopul de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

