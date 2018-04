ALEGERI ÎN UNGARIA: A început votarea In Ungaria au inceput duminica, la ora locala 06,00 (04,00 GMT), alegerile parlamentare, in care aproximativ opt milioane de cetateni cu drept de vot sunt chemati sa-i aleaga pe cei 199 de membri ai forului legislativ, transmite EFE.



Alegatorii vor avea de ales astfel intre candidatii din cele 106 circumscriptii din tara, dar si intre listele inchise ale partidelor, de unde se vor desemna alti 63 de deputati in parlamentul unicameral.



In cele 106 circumscriptii s-au inscris aproape 1.500 de candidati reprezentand 105 organizatii si partide, multe din ele locale.



agerpres.ro

