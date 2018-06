Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat, transmite dpa. Membrii comunitati turce din Germania pot vota intr-una din cele 13 sectii, majoritatea infiintate in sediile consulatelor Turciei. Cetatenii turci care traiesc in Germania formeaza cel mai numeros contingent din cei 3,05 milioane de alegatori inregistrati in afara teritoriului Turciei (5% din electoratul total).…