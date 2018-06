ALEGERI ÎN TURCIA Trei morţi şi cel puţin 19 arestări în ziua scrutinului Trei oameni si-au pierdut viata si cel putin 19 persoane au fost retinute duminica in diferite incidente in timpul scrutinului prezidential si legislativ din Turcia, informeaza EFE. Intr-o altercatie care a avut loc la un centru de votare din Erzurum, din estul tarii, si-au pierdut viata trei persoane intr-un schimb de focuri si trei au fost ranite, a informat cotidianul Cumhuriyet. Cei decedati sunt doi alegatori si liderul local al partidului de opozitie IYI, Mehmet Siddik Durmaz. Un alt membru al IYI a fost ranit intr-un atac care a avut loc intr-o sectie de votare din Istanbul, iar autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

