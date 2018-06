Stiri pe aceeasi tema

- Șecțiile de vot s-au deschis in Turcia și milioane de alegatori sunt chemați sa decida soarta țarii lor prin alegerile prezidențiale. Recep Tayyip Erdogan vizeaza un nou mandat, insa are parte de o...

- Numarul turcilor care au votat in strainatate in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel record de 1,49 milioane, a anuntat miercuri seful Consiliului Electoral Suprem, Sadi Guven, citat de agentia Reuters. Alegerile au loc in Turcia duminica…

- Coalitia de dreapta din Austria, care se opune cu fermitate aderarii Turciei la Uniunea Europeana, le va interzice politicienilor turci sa participe la mitinguri electorale pe teritoriul sau inainte de alegerile care vor avea loc in iunie, in Turcia, a declarat vineri cancelarul austriac, Sebastian…

- Parlamentul din Turcia a aprobat propunerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a organiza alegeri prezidentiale si parlamentare in 24 iunie, cu aproape un an si jumatate mai devreme decat era programat, scrie Reuters. Parlamentarii partidului de opozitie pro-kurd HDP au parasit cladirea Parlamentului…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri organizarea de alegeri prezidentiale si legislative pe data de 24 iunie 2018, cu un an si jumatate mai repede decat era prevazut, relateaza agentiile internationale de presa.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri alegeri anticipate legislative si prezidentiale pentru data de 24 iunie, cu un an si jumatate inainte de alegerile la termen, informeaza AFP si Reuters.Seful statului turc a facut anuntul respectiv dupa ce a discutat cu aliatul sau…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat alegeri anticipate prezidentiale și legislative, pe 24 iunie. Alegerile vor avea loc cu un an si jumatate mai devreme decat termenul prevazut inițial.