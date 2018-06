Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a castigat din primul tur scrutinul prezidential, conform rezultatelor anuntate de presa de stat turca, dar principalul adversar, Muharrem Ince, denunta nereguli electorale.

- Rata de participare la scrutinul prezidential din Turcia de duminica a fost de 86,82%, in timp ce rata de participare la alegerile legislative a fost de 87%, a transmis postul de stat TRT, citat de Reuters. Potrivit rezultatelor partiale preliminare, presedintele Recep Tayyip Erdogan si formatiunea…

- Turcia iși alege președintele și Parlamentul. Un moment electoral cu totul special in istoria țarii, așa catalogheaza analiștii scrutinul de azi. Cine va deveni președinte acum va avea puteri executive fara precedent in istoria moderna a Turciei, asta ca urmare a schimbarii Constituției. Actualul președinte,…

- Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat, transmite dpa, informeaza…

- Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat, transmite dpa. Membrii comunitati…

- Coalitia de dreapta din Austria, care se opune cu fermitate aderarii Turciei la Uniunea Europeana, le va interzice politicienilor turci sa participe la mitinguri electorale pe teritoriul sau inainte de alegerile care vor avea loc in iunie, in Turcia, a declarat vineri cancelarul austriac, Sebastian…

- Uniunea Europeana nu ar trebui sa opreasca discutiile cu Turcia privind aderarea la blocul european in pofida lipsei progresului si a faptului ca exista indoieli privind statul de drept, conform ministrului pentru UE al Germaniei, Michael Roth, scrie Reuters. „Cei responsabili din Turcia pot decide…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza marti si miercuri o vizita in Turcia, unde se va intalni cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, transmite Reuters. Putin si Erdogan vor inaugura oficial cu acest prilej lucrarile la prima…