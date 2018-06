Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii turci decid astazi daca ii acorda sau nu un al doilea mandat, de cinci ani, lui Recep Tayyip Erdogan pentru functia de presedinte. Turcia se afla in stare de urgenta decretata in urma loviturii de stat nereusite din iulie ...

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Turcia pentru alegeri prezidentiale si legislative anticipate considerate cruciale pentru viitorul tarii si in care presedintele Recep Tayyip Erdogan vizeaza un nou mandat, dar se confrunta cu o opozitie revigorata de un candidat social-democrat, Muharrem…

- Turcia organizeaza duminica alegeri parlamentare și prezidențiale, pe fondul creșterii șomajului și inflației, ce lovesc dur in clasele de jos ale societații turce și in micii comercianți, aceștia fiind principala baza electorala a președintelui Recep Tayyip Erdogan, care vrea consolidarea puterii,…

- Alegatorii turci sunt chemati duminica la urne in cadrul unui scrutin dublu - prezidential si legislativ - considerat drept o provocare electorala majora pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de cincisprezece ani, scrie miercuri intr-un comentariu AFP. Pe 24 iunie, problema va fi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 15 ani, candideaza pe 24 iunie pentru un nou mandat prezidential cu puteri intarite, in cadrul unui scrutin aprig disputat cu o opozitie hotarata sa inlature un lider acuzat de deriva autoritara, relateaza AFP. Erdogan (64 de ani) conduce Turcia…

- Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat, transmite dpa. Membrii comunitati…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri seara ca primul lucru pe care il va face daca va fi reales in functie pe 24 iunie va fi ridicarea starii de urgenta din Turcia, relateaza joi agentia DPA. ''In cazul in care voi ramane in continuare in functie dupa 24 iunie,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat joi ca starea de urgenta declarata in urma puciului esuat din 2016 ar putea fi ridicata dupa alegerile din 24 iunie. Intr-un interviu acordat televiziunii CNN Turk, preluate de Reuters, el a precizat ca problema va fi discutata dupa alegerile parlamentare…