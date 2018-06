Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a participat vineri, la Istanbul, la mai multe mitinguri in perspectiva alegerilor prezidentiale si parlamentare de duminica, in conditiile in care viitorul politic al sefului statului turc este pentru prima data sub semnul intrebarii, relateaza dpa. Intr-un discurs…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca starea de urgenta – in vigoare de la puciul esuat, in iulie 2016 – va fi ridicata imediat, daca va fi reales in scrutinul de la 24 iunie, relateaza AFP conform News.ro . ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat dur sambata decizia cancelarului austriac de a inchide moschei in cadrul unei ofensive impotriva "islamului politic", atentionand cu privire la "un razboi intre Cruciati si Semiluna", potrivit AFP, preluata de News.ro. "Aceste măsuri…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie.

