Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a revendicat victoria in alegerile prezidentiale si legislative care au avut loc duminica, deschizand calea pentru un nou mandat de cinci ani in care va avea puteri sporite, relateaza AFP.



"Rezultatele neoficiale ale alegerilor sunt clare. Potrivit acestora, natiunea noastra mi-a incredintat responsabilitatea de presedinte al republicii", a spus Erdogan, in timp ce numararea voturilor nu s-a incheiat.



Erdogan, care s-a adresat la Istanbul, a sustinut de asemenea ca a obtinut o majoritate parlamentara pentru alianta dominata de partidul…