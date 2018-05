Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat organizarea unui miting electoral la Sarajevo pentru turcii din afara tarii, dupa ce mai multe tari europene au interzis politicienilor turci sa organizeze evenimente electorale pe teritoriul lor, relateaza vineri publicatia turca Hurriyet, citata de agentia de presa EFE.



'In conditiile in care unele tari discuta daca sa ne permita sau nu sa ne facem campanie, preferam sa ne intalnim cu compatriotii nostri in Bosnia si Hertegovina', a declarat vineri Erdogan unui grup de ziaristi in avionul care il aducea in Turcia dupa o vizita…