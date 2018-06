Stiri pe aceeasi tema

- Expatriatii turci care au contribuit la realegerea presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, nu apartin Austriei, a declarat luni un oficial al Partidului Libertatii din Austria (FPOe), de extrema-dreapta, potrivit dpa. Dupa ce numaratoarea partiala a voturilor a aratat ca 72% dintre turcii din Austria…

- Recep Tayyip Erdogan a obținut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani, in care va avea puteri sporite, au anuntat luni autoritatile electorale, relateaza AFP.

- Erdogan a rostit un discurs inainte de finalizarea numararii voturilor, prin care le-a multumit tuturor celor care l-au votat. Potrivit agentiei Anadolu, dupa numararea a 97 la suta din voturi, Erdogan a obtinut 52,61 la suta. Principalul sau rival, Muharrem Ince, candidatul principalului partid de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a revendicat victoria in alegerile prezidentiale si legislative care au avut loc duminica, deschizand calea pentru un nou mandat de cinci ani in care va avea puteri sporite, relateaza AFP. "Rezultatele neoficiale ale alegerilor sunt clare. Potrivit…

- Turcii voteaza duminica intr-un dublu scrutin istoric - parlamentar si prezidential - prin care intra in vigoare modificari ale Constitutiei ce transforma tara dintr-o republica parlamentara intr-un regim prezidential si care fie va consolida acapararea presedintelui Recep Tayyip Erdogan asupra celor…

- Numarul turcilor care au votat in strainatate in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel record de 1,49 milioane, a anuntat miercuri seful Consiliului Electoral Suprem, Sadi Guven, citat de agentia Reuters. Alegerile au loc in Turcia duminica…

- Peste 6.000 de cetateni turci cu domiciliul in Romania sunt asteptati la urne, sambata si duminica, intre orele 9,00 si 21,00, pentru a vota in primul tur al alegerilor parlamentare si prezidentiale, programate in tara lor pe data de 24 iunie. Pe 18 aprilie, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan,…

