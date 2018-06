ALEGERI ÎN TURCIA AFP: Şase candidaţi, inclusiv o femeie, la alegerile prezidenţiale din 24 iunie din Turcia Sase candidati, inclusiv o femeie, se afla inscrisi in cursa pentru alegerile prezidentiale de duminica din Turcia si invingatorul va beneficia de puteri sporite ca urmare a unei revizuiri constitutionale adoptate prin referendum in aprilie 2017, scrie miercuri intr-un comentariu AFP. Majoritatea candidatilor opozitiei au afirmat totusi ca, in caz de victorie, ei vor reveni asupra acestor masuri si vor mentine sistemul parlamentar actual. Daca nici un candidat nu obtine peste 50 % din voturi din primul tur duminica, un al doilea tur va avea loc pe 8 iulie. Candidatii inscrisi in cursa prezidentiala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

