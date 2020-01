Stiri pe aceeasi tema

- Birourile de vot s-au deschis sambata in Taiwan putin dupa ora locala 08:00 (00:00 GMT) pentru alegeri prezidentiale dominate de viitorul relatiilor intre aceasta insula cu peste 23 milioane de locuitori si Beijing, potrivit AFP. Circa 19 milioane de alegatori sunt invitati sa aleaga intre…

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a declarat miercuri ca legile referitoare la securitatea nationala si la relatiile cu Beijingul trebuie sa fie modificate urgent pentru a completa o ''plasa de siguranta a democratiei'' inaintea alegerilor prevazute pentru 11 ianuarie, informeaza DPA.…

- Zoran Milanovic, fost prim-ministru, candidat din partea Partidului Social-Democrat, conduce in fata actualei sefe de stat (sustinuta de partidul de centru-dreapta HDZ), cu 29,6% din voturi fata de 26,4%, potrivit acestui sondaj. Ei sunt urmati de candidatul independent Miroslav Skoro, cu…

- Klaus Iohannis a avut un asecendent mai puternic in categoria celor cu studii superioare, in timp ce Viorica Dancila a avut un nucleu dur electoral printre votanții din zona alcatuita de Oltenia, Muntenia și Dobrogea, se arata in profilul votanților din turul II al alegerilor prezidențiale, realizat…

- Ziarul Unirea Rezultate PROVIZORII in DIASPORA: Iohannis conduce clar, iar Dancila este pe locul 4! Rezultate PROVIZORII in DIASPORA: Iohannis conduce clar, iar Dancila este pe locul 4! Dupa numararea a 12.329 de voturi din Diaspora, Klaus Iohannis a obținut 45,8%, urmat de Dan Barna- 30,4% și Theodor…

- Agentia pentru recuperarea bunurilor infractionale a aplicat, saptamana trecuta, sechestru pe bunuri in valoare de 12,8 milioane de lei in baza delegatiilor procurorilor. In perioada mentionata, Directia analitica a CNA efectuat 7 analize operationale pe cauze penale.

- Monumentul istoric ‘Casa Tatovici’, care adaposteste in prezent Sectia de stiinte ale naturii si acvariu a Muzeului Vrancei, va fi consolidat si reabilitat in cadrul unui proiect cu fonduri europene in valoare de circa 2,5 milioane de euro, a informat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea. ‘Monumentul istoric…

- Circa 525.000 de oameni au demonstrat vineri, la Barcelona, impotriva condamnarii unor lideri separatisti catalani la pedepse importante cu inchisoarea de catre justitia spaniola pentru rolul jucat de ei in tentativa de secesiune din 2017, a anuntat politia municipala, relateaza AFP, preluate de Agerpres.Manifestatia…