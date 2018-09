Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari in fața Parlamentului Suediei, in septembrie 2016 (foto: Al Jazeera) La 9 septembrie 2018 peste 7,5 milioane de suedezi (din cei 10 milioane cat are Regatul) au fost invitati sa aleaga noul Parlament (Riksdag) de la Stockholm. Cele doua blocuri politice – Stanga si Dreapta – sunt despartite…

- Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni opozitia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plaseaza extrema-dreapta în pozitia de arbitru într-un peisaj politic fragmentat, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Coalitia de guvernamant de centru-stanga din Suedia, formata din Social -Democrati, Verzi si aliatii lor din Parlament Partidul de Stanga a obtinut 40,6% din voturi la alegerile parlamentare de duminica, in timp ce opozitia, reprezentata de Alianta de centru - dreapta are 40.03%, anunta Reuters,…

- Partidele de centru-stanga au obținut un ușor avantaj in fața Alianței rivale de centru-dreapta in alegerile generale care au avut loc duminica in Suedia, a aratat un sondaj transmis de televiziunea naționala TV4 la ieșirea de la urne, relateaza Reuters.Social Democratii, Partidul Verzilor…

- Partidele de centru-stanga au obținut un ușor avantaj in fața Alianței rivale de centru-dreapta in alegerile parlamentare care au avut loc duminica in Suedia, a aratat un sondaj transmis de televiziunea naționala TV4 la ieșirea de la urne, relateaza Reuters. Social Democratii, Partidul Verzilor si Partidul…

- Social Democratii au obtinut 25,4 % dintre voturile suedezilor in alegerile parlamentare de duminica, cel mai slab rezultat al partidului din 1908 incoace. De asemenea, Moderatii au obtinut 18,4% din voturi iar partidul anti-imigratie Democratii Suedezi 16,3%, conform unui exit-poll difuzat de televiziunea…

- Blocul de centru-stanga a obtinut 41% din voturi la alegerile parlamentare desfasurate duminica in Suedia, in timp ce alianta de centru-dreapta a intrunit 40,1% din sufragii, iar partidul nationalist Democratii Suedezi 16,9%, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunea TV4, preluata…

- Social-democratii suedezi, care au dominat scena politica din tara scandinava incepand din anii '30 ai secolului trecut, vor ramane cel mai mare partid din Suedia dupa alegerile parlamentare din 9 septembrie, dar scrutinul va fi marcat de ascensiunea masiva a extremei drepte (SD), noteaza luni site-ul…