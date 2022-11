Stiri pe aceeasi tema

- „A fost o zi buna pentru democrație și pentru America. Democrații au avut o noapte puternica. Cea mai buna noapte pentru (alegerea) guvernatorilor din 1986”, a afirmat președintele Joe Biden despre alegerile pentru Congres de la jumatatea mandatului.„Poporul american a vorbit, acest lucru arata ca Democrația…

- Controlul ambelor camere ale Congresului SUA este inca in joc miercuri, cu Senatul care se reduce la un trio de curse netranșate și posibilitatea ca un tur de scrutin in Georgia sa decida din nou majoritatea, noteaza Politico. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Victorie importanta pentru republicani: Candidatul republican JD Vance, sustinut de Donald Trump, a castigat cursa pentru un loc care ramasese vacant in Senat pentru statul Ohio, democratii ratand astfel posibilitatea de a-si mari majoritatea in camera superioara a Congresului. Vance l-a invins pe candidatul…

- Partidul Republican are avans in cursa pentru obtinerea majoritatii in Camera Reprezentantilor din SUA si are sanse sa atinga obiectivul, in timp ce rezultatul de la Senat inca nu poate fi anticipat, conform proiectiilor realizate pe baza datelor prelimin

- Americanii ii aleg pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților a Congresului SUA și o treime din Senat. In plus, sunt aleși guvernatorii a 36 de state și trei teritorii de peste mari ale SUA.

- In Statele Unite au loc astazi alegeri parlamentare. Este vorba de asa numitul scrutin midterm, de la jumatatea mandatului presedintelui tarii. Se va alege o noua componenta a Camerei Reprezentantilor si o treime din Senat. De asemenea, sunt in joc si posturi de alesi locali, in special de guvernatori…