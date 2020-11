Stiri pe aceeasi tema

- Statele americane Arizona si Wisconsin vor valida, luni, victoria lui Joseph Biden in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite, prin respingerea contestatiilor formulate de echipa presedintelui in functie, Donald Trump, informeaza cotidianul USA Today, potrivit Mediafax.

- Echipa presedintelui ales al SUA, Joseph Biden, asteapta ca Administratia pentru Servicii Generale sa confirme oficial victoria în scrutinul prezidential si considera ca presedintele în functie al SUA, Donald Trump, începe sa recunoasca „realitatea”, scrie Mediafax.„Mesajele…

- Mai multi senatori republicani din Statele Unite cred ca presedintele-ales, Joseph Biden, ar trebui sa primeasca acces la rapoartele clasificate, in contextul in care Administratia Donald Trump, care nu recunoaste infrangerea in scrutinul prezidential, nu permite acest lucru.Citește și: Ungaria…

- Joe Biden si Donald Trump, care nu recunoaste victoria contracandidatului sau in alegerile prezidentiale din Statele Unite, au asistat miercuri in acelasi timp la doua ceremonii care i-au omagiat pe combatanti de Ziua Veteranilor, relateaza AFP. Presedintele ales, democratul Joe Biden, s-a deplasat…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- ”Este clar ca am caștigat in suficiente state pentru a caștiga președinția. Nu am venit pentru a spune ca am caștigat. Am caștigat in Wisconsin cu 20.000 de voturi, in Michigan am caștigat cu 35.000 de voturi și crește. In Pennsylvania am caștigat cele mai multe voturi prin corespondența. Am caștigat…

- Ziua votului la alegerile prezidențiale din Statele Unite este pe cale sa inceapa. Aproape 100 de milioane de americani au votat deja prin corespondența sau prin procedura de vot anticipat, un numar imens, comparabil deja cu 70% din numarul de voturi total din 2016. Cei doi candidați și-au incheiat…