Stiri pe aceeasi tema

- Democratul Mark Kelly a fost reales in funcția de senator in Arizona, la scrutinul de la jumatatea mandatului, invingandu-l pe adversarul sau de extrema-dreapta Blake Masters intr-o cursa importanta care ii plaseaza pe democrați la o victorie distanța de asigurarea controlului asupra Senatului SUA,…

- Democrații se apropie tot mai mult de o posibila victorie in Senatul american dupa ce cele mai noi cifre ale numaratorii din Arizona arata o victorie democratului Mark Kelly in cursa, relateaza BBC.

- Controlul ambelor camere ale Congresului SUA este inca in joc miercuri, cu Senatul care se reduce la un trio de curse netranșate și posibilitatea ca un tur de scrutin in Georgia sa decida din nou majoritatea, noteaza Politico. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Democratul John Fetterman a caștigat cursa pentru Senat in statul Pennsylvania, confirma Associated Press. Partidul lui Joe Biden obține astfel inca un loc in camera superioara a Congresului, intr-un stat-cheie, ceea ce ii crește șansele sa dețina controlul asupra Senatului

- In cele ce urmeaza vor fi formulate cateva intrebari importante - raspunsurile alegatorilor americani ne vor ajuta sa conturam o interpretare mai coerenta a votului din 8 noiembrie si sa cantarim efectele sale in viitorul pe termen mediu, inclusiv din perspectiva alegerilor prezidentiale din 2024. La…

- Ieri, FCU Craiova 1948 a disputat ultima partida a turului, cu FC Hermanstadt, scor 1-1. Este a cincea etapa in care oltenii nu reușesc victoria. Golurile au fost marcate pentru olteni de Bauza, in minutul 51 și de Paraschiv in minutul 82 pentru sibieni. FCU ocupa in prezent locul 12 in clasament cu…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul celor de la FCSB, ar vrea ca CFR Cluj sa aiba un parcurs cat mai lung in Conference League, pentru a ingreuna misiunea campioanei in Liga 1. In seara in care FCSB era umilita de Silkeborg, scor 0-5, campioana CFR Cluj obținea o victorie mare pe terenul Slaviei Praga,…

- In etapa a sasea a Superligii, Farul Constanta va juca pe teren propriu cu FC Voluntari.Meciul e programat luni, 22 august, de la ora 19.30, pe arena principala a Complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu.In clasament, Farul care e neinvinsa, avand doua vicorii si trei egaluri se afla pe locul cinci,…