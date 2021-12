Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din stanga Nistrului astazi, 12 decembrie, merg la urne, pentru a-și alege liderul regiunii. In cursa s-au inscris doi candidați, dintre care actualul lider, Vadim Krasnoselskii și deputatul localitații Grigoriopol, Serghei Pinzari.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE), prin intermediul canalelor diplomatice, a venit cu un apel catre toți partenerii externi de a se abține de la delegarea observatorilor și participarea la așa numitele „alegeri prezidențiale” din regiunea transnistreana, care urmeaza sa aiba…

- Guvernul de la Chisinau nu recunoaste asa-numitele alegeri prezidentiale din stanga Nistrului si le considera nule din punct de vedere juridic. Asa-zisul scrutin va avea loc duminica, dar votarea prealabila a inceput in 6 decembrie.

- Autoritațile de la Chișinau pun in aplicare un plan foarte șmecher pentru a primi gaze naturale nu din Est, dar și din Vest, cu scopul de a priva Transnistria de posibilitatea de a inchide robinetul de gaz pentru malul drept al Nistrului, de a lipsi Tiraspolul de o parte semnificativa din veniturile…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța, intr-un comunicat oficial, ca regreta decizia Moscovei de a deschide 27 de secții de votare in stanga Nistrului, in contextul desfașurarii alegerilor din 19 septembrie pentru Duma de Stat a Federației Ruse.

- Astazi, in stanga Nistrului sunt deschise patru secții de vot pentru alegerea deputaților in Duma de Stat a Rusiei. Cei mai mulți alegatori sunt așteptați duminica, in ziua principala de vot, atunci cand secțiile de votare vor fi deschise in toate orașele transnistrene.