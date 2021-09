Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unita, se indreapta spre o mare victorie la alegerile parlamentare. Dupa numararea a 9% din buletinele de vot la nivel național, Comisia Electorala Centrala a declarat ca formațiunea susținuta de președintele de la Moscova a obținut 38,57% din…

- "Rusia Unita", partidul care-l susține pe președintele Vladimir Putin, pare sa iși fi asigurat cel mai mare numar de mandate in Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului de la Moscova, deși scorul estimat este mai redus decat rezultatul din preceden

- Alegerile parlamentare ce se desfașoara în acest weekend în Rusia au fost marcate de acuzații de frauda masiva, opozanții Kremlinului prezentând imagini cu oameni carora le sunt înmânate mai multe buletine de vot. Dincolo de frauda, votul multiplu are și un tarif: unui…

- Rusia alege in aceste zile un nou parlament, mai exact 450 de membri ai Dumei de Stat (camera inferioara a Parlamentului rus).Votul se desfașoara pe durata a trei zile: primele secții de votare s-au deschis inca de vineri in Extremul Orien rus. Concomitent, au loc și alegeri locale și regionale intr-un…