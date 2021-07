Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda așteptarilor ca luni, 14 iunie, autoritațile elene vor deschide accesul pentru turiștii din Moldova, acest lucru nu s-a intimplat. Dupa cum s-a anunțat anterior, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul intilnirii cu ambasadorul Greciei in Romania și Republica Moldova, Sofia Grammata,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acceptat invitația de a participa cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor in campania Povești de-acasa. Președintele a acceptat provocarea și a ales sa le citeasca copiilor un fragment din ”Baiețelul din coliba albastra” scris da Spiridon Vangheli,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat vineri un apel catre cetatenii moldoveni din diaspora sa se inregistreze pe site-ul Comisiei Electorale Centrale in vederea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. ''Institutiile statului trebuie sa asigure o buna organizare a alegerilor,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins mai multe legi aprobate de majoritatea PSRM-SOR și a decis sa le intoarca in Parlament, scrie știri.md Intr-o postare pe o rețea de socializare, Maia Sandu menționeaza ca proiectele de legi au fost intoarse Parlamentului. "Alianța…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a dizolvat miercuri Parlamentul de la Chișinau, prin decret prezidențial. Ea a anunțat ca vor avea loc alegeri pe 11 iulie, pentru a putea forma un nou guvern. Decizia președintei Maia Sandu a venit dupa ce Curtea Constituționala de la Chișinau a declarat,…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a dizolvat Parlamentul de la Chisinau și anunța data alegerilor noului Parlament: 11 iulie 2021, conform Mediafax. „Dragi cetațeni, acum cateva minute am semnat Decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin aceasta decizie am deschis calea pentru ca…

- „Dragi cetateni, acum cateva minute am semnat Decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin aceasta decizie am deschis calea pentru ca cetatenii sa poata sa-si aleaga un Parlament nou, care sa serveasca interesele tarii si ale oamenilor. Puterea este acum in mainile poporului. Puterea este in mainile…

- Maia Sandu , 48 de ani, președintele Republicii Moldova, a anuntat miercuri, 28 aprilie, ca a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului si a convocat alegeri legislative anticipate pentru data de 11 iulie, relateaza Radio Chisinau, preluat de Agerpres . „Prin aceasta decizie am deschis calea prin…