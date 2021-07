Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 23:30 – Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) al presedintelui Maia Sandu ar fi obtinut cel mai bun scor la alegerile parlamentare anticipate organizate duminica din Republica Moldova, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor…

- Cetatenii Republicii Moldova si-au exprimat dreptul la vot duminica, 11 iulie, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate. Marea batalie s-a dat intre Est si Vest, intre Blocul Comunistilor si Socialistilor, condus de ex-presedintii Vladimir Voronin si Igor Dodon, si Partidul Actiune si Solidaritate…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…

- Partidul Actiune si Solidaritate si-a prezentat echipa cu care merge la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Pe liste se regasesc actuali deputati, consilieri municipali, dar si jurnalisti, medici etc. Vineri, 14 mai, formatiunea depune actele la Comisia Electorala Centrala pentru a fi inregistrati…