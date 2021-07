Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) al presedintelui Maia Sandu ar fi obtinut cel mai bun scor la alegerile parlamentare anticipate organizate duminica din Republica Moldova, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din jumatate…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 100 % din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in raionul Cantemir: Partidul Acțiune și Solidaritate - 55,82%Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 22,11%Partidul Politic…

- La 11 iulie in Republica Moldova au avut lor alegeri parlamentare anticipate. Vezi mai jos rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare in timp real. 22:10 // In urma numararii a 30,98% din buletinele de vot, iata primii cinci concurenți electorali care au adunat cele mai multe voturi ale moldovenilor:…

- Comisia Electorala Centrala a anuntat primele rezultate preliminare in urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Dupa procesarea a 25% din buletinele de vot, formatiunea presedintelui Maia Sandu, Partidul Actiune si Solidaritate - 40%, Blocul Comunistilor si Socialistilor, condus de ex-presedintii…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, proeuropean) a castigat scrutinul parlamentar din Republica Moldova, conform rezultatelor preliminare ale unui sondaj telefonic efectuat in cursul zilei de duminica de organizatia WatchDog.MD și de Institutul de Politici Publice. Datele sondajului de…

- Republica Moldova isi alege duminica Parlamentul, dizolvat in luna aprilie. Dupa ce in toamna au ales un presedinte pro-european, pe Maia Sandu, moldovenii vor decide daca partidul ei, Partidul Actiune si Solidaritate, va avea majoritate in Parlament. Contracandidatii, fostii presedinti Igor Dodon…

- Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor reclama ca Partidul Actiune si Solidaritate foloseste imaginea presedintelui Maia Sandu in campania electorala. Acestia au depus o sesizare la CEC dupa ce PAS a distribuit pliante in care apare fotografia sefului statului.

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate, in Parlament ar accede Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) si Partidul Politic Sor, transmite IPN.