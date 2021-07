Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, duminica seara, un mesaj de multumire alegatorilor moldoveni care au participat la alegerile parlamentare anticipate. Intr-un mesaj postat pe Facebook, liderul de la Chisinau a subliniat ca, prin votul lor, alegatorii au pus umarul la intarirea democratiei in R. Moldova. Totodata, Maia Sandu si-a manifestat nemultumirea fata de modul in care au functionat institutiile statului implicat in organizarea alegerilor. "Va multumesc celor care ati mers astazi la vot si ati pus umarul la intarirea democratiei in Moldova. Democratia noastra este…