Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament, dupa ce vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO …

- La data de 29 iunie 2021, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronuntat Hotararea in cauza Scerbinina v. Republica Moldova si Federatia Rusa, prin care a constatat incalcarea art. 6§1 al CEDO (dreptul la un proces echitabil) si a obligat autoritatile ruse sa achite reclamantei suma de 3.000…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca s-a modificat cadrul legislativ privind masura carantinei, aplicabila cetațenilor straini și apatrizilor care sosesc in Romania. Ambasada amintește ca, incepand cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea in Romania a cetațenilor…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca s-a modificat cadrul legislativ privind masura carantinei, aplicabila cetațenilor straini și apatrizilor care sosesc in Romania. Ambasada amintește ca, incepind cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea in Romania a cetațenilor…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca s-a modificat cadrul legislativ privind masura carantinei, aplicabila cetațenilor straini și apatrizilor care sosesc in Romania. Ambasada amintește ca, incepand cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea in Romania a cetațenilor…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca s-a modificat cadrul legislativ privind masura carantinei, aplicabila cetațenilor straini și apatrizilor care sosesc in Romania. Ambasada amintește ca, incepand cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea in Romania a cetațenilor…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca s-a modificat cadrul legislativ privind masura carantinei, aplicabila cetațenilor straini și apatrizilor care sosesc in Romania. Incepand cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea in Romania a cetațenilor…

- CHIȘINAU, 10 mai – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 16 813 traversari, dintre care 7 466 au fost pe sensul de intrare in țara. Cei mai mulți calatori, 4 441, au venit pe la frontiera moldo-romana, 1 472 au fost la cea cu Ucraina…