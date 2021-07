Stiri pe aceeasi tema

- Partidele si aliantele electorale participante la alegerile parlamentare anticipate de duminica din Republica Moldova au cheltuit in campania electorala peste 43 de milioane de lei moldovenesti, echivalentul a doua milioane de euro, a anuntat, sambata, Comisia Electorala Centrala (CEC), agerpres.ro.…

- Concurenții electorali inscriși in cursa pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au prezentat ultimul raport privind finanțarea campaniei, la situația din 9 iulie curent. In acest fel, conform informațiilor cuprinse in rapoartele financiare pentru intreaga campanie electorala, Comisia…

- Peste 22 de milioane de lei - atat au cheltuit pana in prezent partidele si blocurile electorale inscrise in cursa pentru alegerile parlamentare anticipate. Potrivit portalului alegeri.md, cei mai mulți bani i-a scos din buzunar Blocul electoral „Renato Usatii”.

- In campania pentru alegerile parlamentare din 11 iulie, concurenții electorali au raportat pana acum la Comisia Electorala Centrala cheltuieli de 22,5 milioane de lei, potrivit unei sinteze realizate de portalul specializat www.alegeri.md. Cei mai mulți bani a cheltuit Blocul lui Renato Usatii…

- Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din Republica Moldova vor fi tiparite 3.521.642 de buletine de vot, cu peste 80.000 mai putine decat la turul doi al alegerilor prezidentiale din noiembrie anul trecut, informeaza Radio Chisinau si MOLDPRES. Comisia Electorala Centrala (CEC) a precizat…

- Campania pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova au inceput de 3 saptamani. Partidul cu cele mai mari cheltuieli in toata aceasta perioada este partidul lui Renato Usatii, care a raportat pana in prezent 5,4 milioane de lei cheltuieli de campanie, dintre care peste 3,4 milioane…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat devizul de cheltuieli estimativ pentru organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Este vorba de 125.046,7 mii lei, transmite IPN.