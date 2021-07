Stiri pe aceeasi tema

- Liderul comunistilor de la Chisinau, fostul presedinte Vladimir Voronin, si-a exprimat speranta ca alegerile parlamentare anticipate de duminica vor pune capat ''umilintei'' ultimilor 12 ani ai Republicii Moldova, potrivit agerpres.ro. Voronin, care se afla in fruntea listei candidatilor Blocului…

- Republica Moldova isi alege duminica Parlamentul, dizolvat in luna aprilie. Dupa ce in toamna au ales un presedinte pro-european, pe Maia Sandu, moldovenii vor decide daca partidul ei, Partidul Actiune si Solidaritate, va avea majoritate in Parlament. Contracandidatii, fostii presedinti Igor Dodon…

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon și-a indemnat susținatorii sa iasa duminica la protest, daca „nu va fi recunoscuta victoria Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS)”. In timpul unei manifestații organizate azi in fața sediului Curții Supreme de Justiției (CSJ), Dodon le-a…

- Deși la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova participa 23 de concurenți electorali, potrivit tuturor sondajelor, doar doi au șanse garantate de a depași pragul electoral - Partidul PAS al Maiei Sandu și blocul Comuniștilor și Socialiștilor condus de Vladimir Voronin și Igor Dodon.…

- Candidatul la funcția de deputat pe listele Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS), consilierul municipal din Chișinau, Svetlana Popa ar fi fost implicata in multiple scheme de delapidare a averii municipale in perioada „de glorie” a PCRM, anume acea perioada intre anii 2001-2009…

- Sute de persoane au participat, astazi, la Marșul Familiei din Capitala, organizat de Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. La eveniment au fost mii de tinere familii, familii cu copii, reprezentanți ai biserici și alți doritori.

- Platforma comunistilor si socialistilor se va baza pe cinci directii de baza in diferite domenii - social, economic si politic. Acestea au fost prezentate de cei doi lideri ai blocului electoral, Vladimir Voronin si Igor Dodon, in cadrul unei intalniri cu sustinatorii la Palatul de Cultura al Feroviarilor…

- Președintele PCRM, Vladimir Voronin, va fi cap de lista al Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Declarația a fost facuta de liderul PSRM, Igor Dodon, in cadrul unei emisiuni la Prime TV.