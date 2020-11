Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova, potrivit primelor rezultate ale exit-pollului realizat telefonic de Comunitatea WatchDog.md și Institutul de Politici Publice de la Chișinau. Astfel, potrivit datelor obținute pâna…

- Maia Sandu a caștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova, potrivit primelor rezultate ale exit-pollului realizat telefonic de Comunitatea WatchDog.md și Institutul de Politici Publice de la Chișinau.

- Urnele s-au inchis in Republica Moldova in cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Potrivit rezultatelor preliminare a after-poll-ului telefonic realizat de Comunitatea WatchDog.md și Institutul de Politici Publice rezultatele ar fi astfel: Maia Sandu - 54,5% Igor…

- Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova si Comunitatea „WatchDog.MD si Institutul de Politici Publice au publicat luni, 9 noiembrie, doua sondaje de opinie. Ambele studii arata ca lupta in turul doi al alegerilor prezidentiale intre Maia Sandu si Igor Dodon va fi foarte stransa.

- Igor Dodon a anuntat marti, 3 noiembrie, ce ii asteapta pe moldoveni in cazul in care Maia Sandu invinge in turul doi al alegerilor prezidentiale. Presedintele in exercitiu a prezentat o serie de scenarii apocaliptice pentru Republica Moldova, in incercarea de a-i convinge pe alegatori ca anume el este…

- Igor Dodon, candidat pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale de duminica din Republica Moldova este creditat cu 40,9%, fiind urmat de Maia Sandu - 34,6%, releva rezultatele unui after poll realizat telefonic, in ziua scrutinului, de comunitatea WatchDog.md, Institutul de Politici Publice (IPP)…

- Renato Usatii ar fi strans doar 11,5% din voturi. Totodata, Violeta Ivanov ar fi avut un procent de 6,3%, iar Andrei Nastase ar fi obținut 2,9%. Octavian Țicu ar fi adunat 1,7% de voturi. Dorin Chiartoaca ar fi obținut 1,3%. Tudor Deliu ar fi adunat 0,8% de voturi, conform tv8.md. Exit-poll-ul…

- Actualul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și candidata opoziției, Maia Sandu, intra in turul al doilea, in urma scrutinului prezidențial, arata rezultatele unui exit-poll dat publicitații la Chișinau, dupa inchiderea urnelor, transmite publicația Ziarul de Garda din Republica Moldova. Cei…