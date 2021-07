Stiri pe aceeasi tema

- O prezenta masiva la urne se observa in Transnistria, unde au fost deschise in total 41 de sectii de votare in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care se desfasoara duminica in Republica Moldova, relateaza Radio Chisinau. Pana aproape de orele amiezii votasera deja 17.566 mii de alegatori…

- La sectiile de votare din strainatate s-au format cozi de zeci chiar sute de persoane pentru a-si desemna reprezentantii in viitorul parlament de la Chisinau. Prezenta la vot la ora 11.00 este de 15,56%. In jur de 440.000 de oameni si-au exprimat optiunea electorala.

- Duminica, 11 iulie 2021, se organizeaza alegeri parlamentare in Republica Moldova. 12 secții de votare sunt organizate si in Romania. Secțiile de scrutin de la noi s-au deschis la ora 7.00. Un numar de 12 sectii de votare sunt organizate in Romania pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica…

- Toate sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise, duminica, la ora 7.00, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. "La 7.00 si-au inceput activitatea toate sectiile de…

- Cu doar trei zile inainte de alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc duminica, in Republica Moldova, a izbucnit un nou scandal legat de numarul de secții de votare care vor fi organizate in Transnistria, unde sunt inregistrați peste 258 000 de cetațeni cu drept de vot. Curtea de Apel de…

- Curtea de Apel de la Chisinau a decis reducerea numarului sectiilor de votare pentru alegatorii din stanga Nistrului, de la 41 la 12, cu numai trei zile inainte de alegerile parlamentare anticipate de duminica din Republica Moldova, informeaza vineri Radio Chisinau si Deschide.md. Magistratii…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la alegerile anticipate din Republica Moldova, și inca nu s-a tranșat cea mai importanta batalie politica - cea care se poarta pe numarul de secții de votare care vor fi organizate in diaspora. Curtea Suprema de Justiție a Republicii Moldova decide marți daca numarul…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova a revizuit marti in scadere numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din localitatile din Transnistria, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie in republica, informeaza Radio Chisinau. Astfel,…