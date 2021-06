Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova a revizuit marti in scadere numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din localitatile din Transnistria, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc pe 11 iulie in republica, informeaza Radio Chisinau.



Astfel, in localitati din stanga Nistrului, in municipiul Tighina si in unele localitati ale raionului Causeni vor fi deschise 41 de sectii de votare in locul celor 44 anuntate la inceputul lui iunie.



Pe 5 iunie, CEC a decis organizarea a 44 de sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate…