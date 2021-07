Alegeri în Republica Moldova/ Alegătorii din două sate, nevoiţi să voteze în corturi militare Alegatorii din doua localitati din Republica Moldova voteaza la alegerile parlamentare anticipate de duminica in corturi, ca urmare a lipsei unor spatii in care sa fie amenajate sectii de votare.



Astfel, persoanele cu drept de vot din satul Bic din comuna Bubuieci, din suburbia municipiului Chisinau, dar si cele satul Cigirleni din raionul Ialoveni isi exprima votul in corturi militare, instalate pe terenurile administrate de autoritatile locale.



In localitatea Bic, cortul a fost amplasat pe terenul sintetic de fotbal. In sat sunt aproape 1.000 de alegatori

Sursa articol si foto: agerpres.ro

