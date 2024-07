Alegeri în PSD. Își păstrează Marcel Ciolacu coroana? Alegeri in PSD Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a anuntat vineri, dupa sedinta conducerii partidului, ca PSD se reuneste pe 24 august, in Congres, pentru alegerea noii conduceri. Despre candidatura la prezidentiale, Ciolacu a spus ca decizia ii apartine. Candidatul PSD va castiga alegerile pentru functia de presedinte , a dat asigurari el. ”Am stabilit, ca sa nu modificam statutul in ceea ce priveste candidaturile, sa fie candidaturi tot pe motiune. O sa fie o candidatura asumata a presedintelui cu lista pentru vicepresedinti. Un singur lucru o sa modificam, la inceputul Congresului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

