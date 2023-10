Alegeri în Polonia cu miză uriașă pentru Europa Astazi, in Polonia au loc alegeri cu o miza uriașa pentru Europa. Scrutinul ar putea sa ofere partidului nationalist de guvernamant Lege si Justitie (PiS) un al treilea mandat fara precedent sau, de ce nu, opozitiei de lunga durata, oportunitatea de a trece in fața, dupa opt ani de regres democratic. Nu este exclus, insa, ca alegerile sa se incheie cu un rezultat incert, iar niciunul dintre partide sa nu poata sa formeze o coalitie. Oricum, scrutinul a starnit un interes mai mare fața de alte dați in Europa, in contextul razboiului din Ucraina si al unei dispute acerbe cu UE, dupa cum relateaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

