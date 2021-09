Alegeri în PNL, faza „ca la ușa cortului”! ”Eu am aflat de la colegi de-ai mei ca va candida, ca nu m-a sunat sa imi spuna. Am aflat de la colegii pe care i-a chemat la poza. Unii au fost chemați și nu s-au dus, unii s-au dus. Eu nu am vrut o competiție la șefia PNL pentru a nu diviza partidul. Au […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- Vedem cum arata Romania normala a domnului Iohannis. Avem o criza economica majora, o criza sanitara, iar acum USR și PNL au provocat și o criza politica fara precedent. (…) Inca de joi PSD a prezentat public moțiunea de cenzura. Am aratat și 157 de semnaturi legale. Am invitat atunci USR PLUS și AUR…

- Anca Alexandrescu a analizat situația tensionata prin care trece coaliția de guvernare in acest moment dar și implicarea lui Klaus Iohannis in aceasta criza The post Anca Alexandrescu: „Klaus Iohannis nu face decat sa duca PNL-ul in gard. Risca sa ia sub 10% la urmatoarele alegeri" appeared first on…

- Gheorghe Tadici le-a jignit pe handbalistele sale de la HC Zalau in meciul caștigat impotriva echipei Rapid București, scor 26-24, in finala „mica” din Cupa Romaniei. Antrenorul salajan nu a fost deloc mulțumit de evoluția jucatoarelor sale și le-a adresat jigniri grosolane chiar daca echipa sa conducea.…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, și-a anunțat public candidatura la funcția de prim-vicepreședinte al PNL Mureș in echipa propusa de avocatul Ciprian Dobre. "Candidez pentru ca imi doresc ca Partidul Național Liberal Mureș sa fie un partid demn și respectat. Cred in forța echipei liberale, cred…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Targu Mureș, Horațiu Suciu, și-a anunțat public candidatura la funcția de prim-vicepreședinte al PNL Mureș in echipa propusa de avocatul Ciprian Dobre. "Fac parte dintr-o echipa care și-a propus reașezarea valorilor liberale acolo unde le este locul. Vorbim…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a anunțat luni, 2 august, prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, ca și-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat in fruntea filialei PNL Mureș. "Mi-am depus astazi candidatura pentru un nou mandat…

- Avocatul Ciprian Dobre a anunțat luni, 2 august, prin intermediul unui videoclip facut public pe pagina sa de Facebook, ca și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL) Mureș. "Mi-am depus in mod formal astazi candidatura la sediul Partidului Național…

- Este vorba de situatii in care castigatorii scrutinului din toamna anului trecut fie au decedat, fie au optat pentru functia de parlamentar, fie au avut probleme legale. Intre localitatile unde alegatorii sunt chemati la urne se numara Șinca Noua din județul Brașov și Ozun din județul Covasna. Alegatorii…