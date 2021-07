Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca o sustine pe Violeta Alexandru pentru sefia filialei Bucuresti a partidului si a mentionat ca sunt liberali care au fost dati afara din functii publice pentru faptul ca sunt de partea lui.



"Sunt mandru ca sunt membru al PNL si sunt membru al PNL nu doar de 6 luni sau de 4 ani sau de un an sau de nu stiu ce durata, asta nu inseamna ca nu-i apreciez pe toti colegii care s-au inscris in PNL mai de curand", a afirmat Ludovic Orban, la sedinta Comitetului de coordonare al PNL Bucuresti, in cadrul caruia va fi aleasa conducerea filialei,…