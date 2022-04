Stiri pe aceeasi tema

- „????????????????ONG-urile și instituțiile din Maramureș iși unesc eforturile pentru sprijinirea Ucrainei!” – așa arata unul dintre multele anunțuri care circula in acest moment pe rețelele de socializare. De apreciat, foarte de apreciat ca niște copii s-au mobilizat și incearca sa duca resurse la refugiați,…

- CSM Lugoj a parasit Cupa Challenge in sferturi, dar isi continua ceea ce poate fi cel mai bun sezon prin prestatiile din campionat. Ieri, voleibalistele de pe Timis s-au impus cu 3-1 la seturi in fief-ul lui SCMU Craiova si au ajuns la sase victorii consecutive in Divizia A1! Doar liderul Targoviste…

- Elicopterul SMURD Mures a indeplinit cu succes o misiune de troliere in muntii Bucegi, sambata, 12 februarie 2022, la solicitarea salvamontistilor prahoveni. „O turista in varsta de 43 de ani, care a cazut de la o inaltime de 250 de metri intr-o prapastie, a fost salvata cu ajutorul elicopterului SMURD…

- Anunțul a fost facut de reprezentantii producatorului medicamentului antiviral pe baza rezultatelor a sase studii preclinice independente. Potrivit reprezentantilor, Molnupiravir este o optiune importanta de tratament pentru adultii cu forme ușoare pana la moderate de COVID-19 care prezinta un risc…

- Daca ai ales sa citești acest articol, atunci fie ca ești pe drumul de a-ți alege cariera ta de inceput, fie ai deja o cariera și dorești sa faci o schimbare. Indiferent care este motivul, sentimentul este același. O noua cariera este destul de copleșitoare și emoționanta, pentru ca reprezinta trecerea…

- Merele din Moldova și Ucraina sint vandute cu succes in Tadjikistan, in ciuda excesului de produse locale. In special, potrivit EastFruit, pe piața din Tadjikistan au aparut loturi angro de mere din Ucraina și Moldova, care sunt vandute cu succes, in ciuda prețului relativ ridicat și a ofertei excesive…

- Felicitari sportivilor Radu și Erik, care au promovat la centura albastra, categorie sub care urmeaza sa reprezinte clubul FG Fitness & BJJ Academy la campionatul European IBJJF, 14-20 Februarie 2022. Cine sunt sportivii Precup Radu, are 16 ani, practicant de Jiu Jitsu Brazilian in cadrul academiei…

- CSM Targu Mureș a invins, in acest sfarșit de saptamana, la Oradea, formația CSM-CSU 2 din localitate. La finalul celor 40 de minute de jos tabela de marcaj a indicat scorul final de 65-97 (17-25, 24-19, 13-24, 16-24). Marcatorii echipei noastre: Martinic 29 (3×5), Santa 29, Solopa 18, Nistor 4, Muresan…