Alegeri în Moscova, în plin război - Rușii sunt chemați la urne pe 10 septembrie In Duma orașeneasca Moscova a fost depus un proiect de lege, care propune programarea alegerilor primarului Moscovei pe data de 10 septembrie 2023. Documentul este publicat pe site-ul Dumei orașenesti Moscova, scrie Rador. Decizia de a convoca alegerile locale trebuie luata nu mai devreme de o suta de zile și nu mai tarziu de 90 de zile, inainte de ziua votului. CITESTE SI FOTO - Un barbat s-a urcat dezbracat pe altarul catedralei Sf. Petru din Vatican in semn de protest fața de razboiul din Ucraina 18:02 329 Tensiune in lumea aviatica: zborurile americane ale companiilor aeriene chineze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

