Alegeri în Mexic: 133 de oameni politici ucişi în perioada campaniei (bilanţ) Un total de 133 de politicieni au fost ucisi de la inceputul campaniei electorale in Mexic, unde duminica sunt programate alegeri prezidentiale si generale, a indicat joi site-ul local Etellekt, care face bilantul politicienilor asasinati, potrivit AFP. Printre victime figureaza 20 de candidati si 28 de candidati preliminari pentru mandate locale la alegerile generale de la 1 iulie din Mexic, in care peste 18.000 de mandate sunt puse in joc la nivel federal, regional si local. "Cel putin 71% dintre atacuri au vizat autoritati alese sau candidati care au aspirat la mandate locale, in special posturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

