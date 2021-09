Stiri pe aceeasi tema

- Partidul islamist, la putere in Maroc de un deceniu, a suferit o adevarata infrangere in fata partidelor liberale considerate apropiate palatului regal in alegerile legislative de miercuri, potrivit unor rezultate provizorii anuntate joi dimineata, relateaza AFP. Partidul Justitiei si…

- Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” starnește controverse in cadrul coaliției de guvernare, USR PLUS amenințand ca ar putea sa nu susțina planurile liberalilor și udemeriștilor. Mai mult decat atat, vicepremierul Dan Barna ar fi amenințat ca useriștii nu vor vota tot ce propun partenerii…

- Marți, 3 august 2021, am participat la Braila la o intalnire de lucru in cadrul Proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a autoritaților administrației publice centrale cu atribuții in domeniu, in vederea creșterii calitații serviciului public de poliție locala”, implementat de Ministerul…

- Regele Mohammed al VI-lea al Marocului, președintele francez Emmanuel Macron, președintele irakian Barham Salih, președintele sud-african Cyril Ramaphosa, premierul pakistanez Imran Khan, premierul egiptean Mostafa Madbouly sau prim-ministrul Marcolului, Saad-Eddine El Othmani, se numara printre cei…

- Armele in spațiu și razboiul pe internet devin principalul obiectiv al militarilor occidentali. In Occident, militarizarea spațiului și razboaiele cibernetice pe internet ies in prim planul dezvoltarii de noi arme. Comandamentul NATO acorda, de asemenea, o atenție sporita dezvoltarii armei hipersonice…

- Aproape 48 milioane de francezi cu drept de vot sunt chemati în aceasta duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor regionale si departamentale în Franta, dupa un prim tur de scrutin marcat de o rata record de absenteism si un scor dezamagitor atât pentru partidul presedintelui…

- Ieri, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat, potrivit Agerpres. ”Se aproba clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea…

- Partidul de centru al președintelui Emmanuel Macron a primit ceea ce unul dintre parlamentarii sai a numit ”o plama peste fața” în alegerile regionale din Franța care s-au desfașurat duminica. Vestea buna este ca nici partidul de extrema dreapta al lui Marine Le Pen nu a obținut un…