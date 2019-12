Proiect Erasmus la Școala Tașca: Nu violenței și discriminării!

În perioada 25-29 noiembrie 2019, la Școala Gimnazială ”Vasile Mitru” Tașca s-a derulat Proiectului Erasmus – KA229 ”Say NO to Violence and Discrimination by games!” . Ne bucurăm că, în contextul globalizării, am reușit să implicăm Școala Tașca și comunitatea locală… [citeste mai departe]