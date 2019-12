Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters.

- Rezultatele alegerilor din Marea Britanie. Victorie uriașa pentru partidul pro-Brexit Victorie uriasa a conservatorilor la alegerile parlamentare din Marea Britanie. Conform rezultatelor oficiale aparute vineri dimineața, Boris Johnson a obținut o majoritate absoluta in Parlamentul britanic. Boris Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri. Dupa numararea rezultatelor in 600 de circumscriptii electorale, conservatorii…

- UPDATE, ora 7:35 – Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters. Dupa numararea rezultatelor in 600…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pana cel tarziu pe data de 31 ianuarie daca Partidul Conservator va caștiga majoritatea in Parlament in alegerile care vor avea loc in doua saptamani, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.”Daca…

- Premierul britanic Boris Johnson nu va permite parlamentului de la Londra sa modifice acordul pentru Brexit, a avertizat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. Parlamentarii au refuzat sa voteze sambata pentru sau impotriva acordului cu Uniunea Europeana obtinut saptamana trecuta de prim-ministru.…

- Guvernul britanic a dat duminica asigurari ca Brexit-ul va avea loc pe 31 octombrie, in ciuda faptului ca premierul Boris Johnson a fost obligat de parlament sa trimita Uniunii Europene o scrisoare nesemnata prin care a solicitat o amanare, informeaza Reuters. "Vom iesi (din Uniunea Europeana - n. red.)…

- Uniunea Europeana a respins o cerere a Londrei de a purta discutii despre Brexit in acest weekend, dupa ce premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat angajamentul ca tara sa sa se retraga din blocul comunitar pe 31 octombrie in pofida riscului de a nu ajunge la un acord cu UE, transmite sambata…