Stiri pe aceeasi tema

- Italienii voteaza duminica in cadrul unui scrutin care are mari sanse sa duca la instituirea celui mai de dreapta guvern de la Roma, de la sfarsitul celui de Al Doilea Razboi Mondial si la desemnarea primei femei prim-ministru, Giorgia Meloni, relateaza Reuters, in timp ce France Presse nu exclude ca…

- Italienii iși aleg duminica un nou Parlament și noua conducere politica a țarii, care se prefigureaza sa aiba in componența pentru prima data dupa al Doilea Razboi Mondial un partid de extrema dreapta. Giorgia Meloni ar putea deveni prima femeie prim-ministru a țarii, iar Silvio Berlusconi s-ar putea…

- Italienii ar putea avea in noua conducere politica a țarii, pentru prima data dupa al Doilea Razboi Mondial, un partid de extrema dreapta. Giorgia Meloni ar putea deveni prima femeie prim-ministru a țarii, iar Silvio Berlusconi s-ar putea intoarce la politica de varf din Italia.

- Italienii decid daca vor alege cel mai de dreapta guvern de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in cadrul unor alegeri urmarite indeaproape in intreaga Europa. Giorgia Meloni conduce partidul conservator de dreapta Frații Italiei și iși propune sa devina prima femeie prim-ministru al țarii, aliata…

- Italienii au inceput sa voteze duminica dimineata pentru a-si alege noul Parlament, un scrutin pe care se asteapta ca extrema dreapta sa il castige, cu exceptia unor surprize de ultim moment.

- Italienii ies duminica la vot sa iși aleaga noii parlamentari și noua conducere politica a țarii, care se prefigureaza sa aiba in componența pentru prima data dupa al Doilea Razboi Mondial un partid de extrema dreapta. Giorgia Meloni ar putea deveni prima femeie prim-ministru a țarii, iar Silvio Berlusconi…

- La 15 august 1945, imparatul Hirohito a anuntat, in primul sau discurs difuzat la radio, acceptarea de catre Japonia a conditiilor de capitulare avansate de Puterile Aliate, punandu-se astfel capat celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scrie Agerpres care citeaza Reuters.

- Italia va continua sa trimita armament Ucrainei si sa sprijine Kievul in razboiul sau impotriva Rusiei daca blocul conservator va castiga viitoarele alegeri nationale, a declarat Giorgia Meloni, sefa celui mai popular partid din alianta, Fratii Italiei (”Brothers of Italy”), relateaza Reuters.…