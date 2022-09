Alegeri parlamentare in Italia, primele rezultate exit-poll: Coalitia de dreapta formata din trei partide, intre care cel mai puternic – Fratelli d’Italia – condus de Giorgia Meloni, se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat desfasurat duminica in Italia, ceea ce ar putea-o propulsa in functia de premier pe controversata lidera in varsta de 45 de ani. Potrivit Corriere della Sera, coaliția de dreapta a obținut intre 41% și 45% dintre voturi, partidul Giorgiei Meloni fiind pe primul loc, cu circa 22% – 26% dintre voturi. The post Alegeri in Italia. Extrema-dreapta a obținut cele…