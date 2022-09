Stiri pe aceeasi tema

- Italienii au inceput sa voteze duminica dimineata pentru a-si alege noul parlament, un scrutin pe care se asteapta ca extrema dreapta sa il castige, cu exceptia unor surprize de ultim moment. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Italienii ies duminica la vot sa iși aleaga noii parlamentari și noua conducere politica a țarii, care se prefigureaza sa aiba in componența pentru prima data dupa al Doilea Razboi Mondial un partid de extrema dreapta. Giorgia Meloni ar putea deveni prima femeie prim-ministru a țarii, iar Silvio Berlusconi…

- Extrema dreapta din Italia ar putea prelua puterea pentru prima oara de la Musolini incoace. Italienii isi aleg duminica cel de-al 70-lea guvern in cei 76 de ani de la infiintarea Republicii italiene, in 1946, iar sondaje recente preconizeaza o victorie importanta a unei coalitii a dreptei si extremei…

- Un celebru lanț american de pizzerii a decis sa iși termine afacerile din Italia, ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. Vestea a fost primita cu ironie de catre italieni, care s-au mirat cum de le-a venit ideea americanilor sa vanda pizza in patria pizzei.

- In data de 2 octombrie in Bulgaria va fi organizat un nou scrutin electoral. Este al patrulea scrutin parlamentar in mai putin de doi ani, scrie Agerpres. Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a stabilit luni ca in octombrie vor avea loc alegeri anticipate. Procedura a devenit necesara in urma caderii…

- Primarii, organizațiile de afaceri și liderii sindicali din Italia l-au indemnat la sfarșitul saptamanii trecute pe premierul Mario Draghi sa iși reconsidere decizia de a demisiona, avertizand ca stabilitatea țarii, care are datorii, este in pericol, scri

- Votul electronic ar putea fi testat la urmatoarele alegeri nationale. O spune vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale. Potrivit lui Pavel Postica, daca va exista vointa politica si proiectul va fi aprobat in Parlament, la urmatorul scrutin national, va fi verificata functionalitatea sistemului…

