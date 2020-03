Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a fost informat de catre reprezentanții Institutului Național de Boli Infecțioase „prof.dr. Matei Balș” ca pacientul din județul Gorj depistat cu noul Coronavirus (COVID-19) a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ. Reprezentanții institutului au…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania de Ministerul Sanatații. „Mai avem doua confirmari de coronavirus. Sunt ale unui barbat din Maramureș de 45 de ani, in afara definiției de caz, care vine din afara zonelor din Italia carantinate, care se intoarce in…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanaratii, a confirmat miercuri seara ca primul caz de infectare cu coronavirus a fost depistat intre persoanele din Gorj care au intrat in contact cu italianul bolnav.In acest moment se asteapta rezultatul analizelor pentru o a doua persoana…

- Ministerul Sanatații a anunțat al doilea caz de coronavirus confirmat in Israel, anunța CNN. Este vorba despre un barbat care a fost pasager pe vasul Diamond Princess din Japonia, care s-a reintors in Israel saptamana trecuta, iar testul i-a ieșit pozitiv.Primul caz de coronavirus a fost anunțat…

- Sedinta de urgenta la Prefectura Buzau dupa ce in cursul zilei de astazi autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani,…

- Fiecare coronavirus „are particularitațile lui” Alexandru Rafila. Foto: Radio România Oltenia RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI, 13 februarie, rubrica "Subiectul zilei" - Cazurile letale în urma contractarii noului coronavirus în China, denumit acum Kovid-19 a trecut de…

- Comitetul interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus are luni o intalnire de lucru la care va participa si ministrul Sanatatii, Victor Costache. Reuniunea are loc incepand cu ora 12.00.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca exista si pentru Romania riscul aparitiei unor cazuri de coronavirus. "Riscul exista (pentru Romania - n. r.), nu poate fi exclus, dar, daca vedem ca in afara Chinei pana in momentul de fata sunt 6-7 cazuri,…