Alegeri în Hong Kong: Victorie zdorbitoare a candidaţilor prodemocraţie (presă) Candidatii prodemocratie se indreapta spre o victorie zdrobitoare la alegerile locale din Hong Kong, estima presa locala luni, la o zi dupa un scrutin considerat ca un referendum asupra activitatii guvernului prochinez in contextul manifestatiilor din ultimele luni, noteaza AFP.



Numaratoarea voturilor era in curs luni dimineata dupa o participare record, dar centralizarile partiale conduceau la concluzia ca reprezentantii prodemocratie ar urma sa obtina mai multe locuri decat estimarile initiale, din totalul celor 452 de mandate de consilier in joc.



Potrivit rezultatelor

Sursa articol: agerpres.ro

