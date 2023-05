Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de dreapta al premierului in exercitiu Kyriakos Mitsotakis a obtinut duminica o victorie decisiva in alegerile legislative din Grecia, dar va fi necesar un al doilea scrutin pentru a-i garanta un guvern stabil, relateaza AFP, citat de Agerpres.Noua Democratie (ND), condusa de premierul in…

- Partidul de dreapta al premierului in exercitiu Kyriakos Mitsotakis a obtinut duminica o victorie decisiva in alegerile legislative din Grecia, dar va fi necesar un al doilea scrutin pentru a-i garanta un guvern stabil, relateaza AFP.

- Partidul Noua Democratie al premierului conservator Kyriakos Mitsotakis a caștigat alegerile naționale din Grecia. Acesta a salutat victoria partidului sau, pe care a descris-o drept un "cutremur politic", informeaza Rador.Partidul Noua Democrație de centru-dreapta a obtinut aproape 41% din sufragii.…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, spune ca partidul sau a castigat alegerile legislative de duminica, el precizand ca are mandatul de a forma un guvern autonom puternic, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rezultate oficiale partiale ale alegerilor indica o victorie importanta pentru partidul…

- Partidul de dreapta Noua Democrație al premierului Kyriakos Mitsotakis a caștigat alegerile parlamentare de duminica, din Grecia, formațiunea avand un scor de 41% dupa numaratoarea a doua treimi dintre voturi, dublu fața de cele 20 de procente obținte de partidul de stanga Syriza, al fostului prim-ministru…

- Partidul de dreapta al premierului grec in exercitiu Kyriakos Mitsotsakis se afla in frunte in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Grecia, indica sondaje realizate la iesirea de la urne citate de AFP, potrivit Agerpres.Daca este confirmat, acest rezultat ar putea semnala dificultati…

- Alegeri legislative in Grecia - Conservatorii premierului Kyriakos Mitsotakis in frunte, conform sondajelor la iesirea de la urnePartidul de dreapta al premierului elen Kyriakos Mitsotakis este in frunte la alegerile legislative de duminica, din Grecia, conform sondajelor la iesirea de la urne, insa…

- Noua Democrație, partidul conservator al premierului grec, Kyriakos Mitsotakis, a pierdut 3 puncte de intenție de vot dupa accidentul de tren in care au murit 57 de persoane, pe 28 februarie. Noua Democrație, aflata la putere din 2019, are acum sprijinul a 29,6% dintre alegatori, fața de 32,5% in…