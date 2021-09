Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au vorbit deja despre nevoia de a formula un plan de a raspunde situației din Afganistan care ar putea declanșa o noua criza a refugiaților asemanatoare celei care a zguduit blocul comunitar în 2015, relateaza CNBC. Scenele haotice de la începutul saptamânii,…

- Pâna acum a fost favorit la alegerile din Germania. Dar Armin Laschet, al doilea finalist desemnat de Angela Merkel, și-a început campania miercuri, pe fondul unei caderi în sondaje, care ar putea duce la surprize, potrivit AFP.Liderul conservatorilor germani și-a început…

- La o saptamana dupa ce inundatii devastatoare au lovit vestul Germaniei, guvernul a aprobat un pachet de ajutor de urgenta in valoare de sute de milioane de euro, informeaza miercuri DPA . Guvernul federal va aloca pana la 200 de milioane de euro. Suma este similara cu cea oferita de landurile afectate…

- Infrastructura rutiera din Germania suferit daune de circa 2 miliarde de euro ca urmare a dezastrelor naturale care au afectat țara. Doar repararea distrugerilor la calea ferata si în gari ar costa circa 1,3 miliarde de euro, potrivit calculelor facute de ministerul transporturilor german.…

- Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel in functia de cancelar federal, a provocat sambata indignare in Germania, dupa ce a fost filmat cum radea in timpul unei vizite la victimele recentelor inundatii, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Polemica a capatat o amploare cu atat mai mare…

- Bilantul deceselor provocate de inundatii in vestul Europei a depasit sambata pragul de 150, iar echipele de salvare fac eforturi pentru a curata zonele afectate si pentru a preveni alte prejudicii, relateaza AP. Politia a spus ca mai mult de 90 de decese au fost confirmate in vestul Germaniei, comitatul…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron le-au cerut joi celorlalti lideri europeni reuniti la Bruxelles la Consiliul European o abordare comuna si mai ferma privind calatoriile din tarile din afara blocului comunitar pentru a combate varianta Delta a coronavirusului…

- Reconcilierea economiei cu ecologia va fi obiectivul principal al viitorului guvern german, a afirmat presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU) germane, Armin Laschet, un favorit la succesiunea cancelarului Angela Merkel, transmite duminica dpa. Obiectivul trebuie sa fie o tara industrializata…